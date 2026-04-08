В Красноярске обсуждают будущее российского космоса

Вызовы космической отрасли в Красноярском крае, вопросы кадровой, ресурсной и научной оснащенности стали ключевыми на Космическом форуме в Красноярске. Сотни гостей, представителей федеральной и региональной власти, ученых, экспертов, студентов и школьников принял 8 апреля Национальный центр «Россия» на Енисее, где в эти дни проходят ключевые события Недели космоса в регионе. Программу форума открыла стратегическая сессия, ключевой темой которой стало применение космических технологий для решения задач технологического лидерства страны. С приветственным словом к участникам обратился губернатор Красноярского края Михаил Котюков. В своем выступлении он подчеркнул особую роль инженерной школы в развитии российской космонавтики. Регион сегодня уже является участником федеральных проектов и программ, формирующих будущее отрасли, в Красноярском крае производятся космические аппараты, модули ракетной техники и сложное оборудование для связи. Космические технологии уже сегодня врываются в нашу жизнь. Мы видим старты космических кораблей, гордимся МКС, космонавтами, нашим земляком Кириллом Песковым. Сегодня у Красноярского края есть все элементы космической деятельности. Нам есть чем гордиться, — отметил в приветственном слове глава региона. В работе сессии приняли участие представители Госкорпорации «Роскосмос», АО «Решетнёв», компаний «Космическая связь» и «НПП "Радиосвязь", а также ученые и первый космонавт из Красноярского края Кирилл Песков. С приветственным словом обратились и космонавты, находящиеся сейчас на МКС. Представители космической отрасли в своих выступлениях рассказали о применении технологий и уже давно работающих практиках, которые создавались и управляются из Красноярского края. Напомним, не только глобальные проекты позволяют "приближать космос", но и студенческие. Так, в Университете Решетнёва молодые ученые работают со спутниками малых форм — ReshUCube, которые поддерживают связь не только с наземными станциями, но и между собой. Свои наработки вузовские команды, коммерческие структуры и специализированные предприятия представляют прямо на форуме. В рамках Недели космоса каждый может ознакомиться с этими технологиями в Национальном центре "Россия". Среди устройств — оборудование для связи, управления и манипуляциями с помощью роботов, а также сборки ракет. Кроме того, на выставке молодежь знакомят с современными видами БПЛА и управлением дронов. Вовлечение молодых людей в науку и космическую отрасль в целом эксперты форума ставят практически на приоритетное место. Только в рамках Национального проекта "Космос" до 2030 года потребуется кадровая оснащенность отрасли — предприятиям нужны будут порядка 40 тысяч новых специалистов. Для исполнения этой цели, как отметили на форуме, потребуется создание целых космических классов в школах. Красноярский край, по словам губернатора, уже готов в этом будет принять участие. Кроме того, задачей региона является создание условий для подготовки высококвалифицированных специалистов. По мнению участников стратегической сессии, инициативную молодежь следует завлекать образовательными проектами, сохранять ее в регионе и возвращать выпускников для работы на краевые предприятия. Еще одной темой обсуждения на сессии стало направление будущего космической отрасли. Губернатор в своем выступлении подчеркнул, что в числе приоритетов сегодняшнего дня — развитие низкоорбитальных спутниковых систем с акцентом на российские технологии. А также развитие конвейерного и автоматизированного производства ракет и космических аппаратов. Сегодня две трети всех российских спутников — красноярские, — отметили эксперты форума. Но для дальнейшего развития этого сектора, по словам спикеров, должна быть сформирована и база частного бизнеса в космических проектах — их проекты уже дают развитие новых направлений, в том числе использования искусственного интеллекта. [caption id=»attachment_364029«align=»alignnone«width=»1280«] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Работа форума продолжилась на тематических круглых столах. А участниками Недели космоса могут еще стать все желающие, особенно — учащиеся школ и вузов, которых на выставке только за первые сутки побывало более 800 человек. Напомним, с 2026 года по решению президента Неделя космоса будет проходить в России в ежегодном формате. В этом году событие приурочено к 65-й годовщине полета Юрия Гагарина в космос и проходит в рамках Десятилетия науки и технологий. С 1 января в России действует национальный проект “Космос”. Нацпроект рассчитан на десятилетие и включает в себя восемь федеральных проектов, охватывающих ключевые технологические направления.