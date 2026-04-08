США не в состоянии вести затяжной конфликт против Ирана: что сказал Медведев

США не могут вести продолжительный конфликт с Ираном на Ближнем Востоке. С таким мнением выступил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
«Трамп не хочет и не может долго вести войну, да и в Конгрессе его не поддержат. Значит, нужно сохранять хрупкое перемирие и делать вид, что всё хорошо», — написал Медведев.
По словам зампред Совбеза, каждый шаг на этой доске конфликта создаёт положение, близкое к цугцвангу.
Кроме того, политик предположил, кто одержал победу в конфликта США и Ирана на Ближнем Востоке.