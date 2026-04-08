Беспрозванных рассказал о плитке, которой мостят тротуары в Калининграде

В Калининграде продолжается весенняя программа ремонта тротуаров. Принципиальный момент — внешний вид дорожек. Как сообщил в МАХ губернатор Алексей Беспрозванных, важно, чтобы новые тротуары «выглядели аккуратно и гармонично в городском пространстве».
«Поэтому используем плитку одного светло-серого цвета», — сообщил глава региона.
В плане привести в порядок тротуары по 36 адресам, в том числе на ул. Полоцкой, у гостиницы «Калининград», на Каштановой аллее, ул. Коммунистической, проспекте Мира, ул. Галицкого и т.д.