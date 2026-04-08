Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Челябинска летом появится «карманный» сквер за 55 млн рублей

Работы по благоустройству в границах улиц Васенко, Коммуны и Елькина уже начались.

Источник: Администрация Челябинска

В Челябинске начались работы по благоустройству нового сквера в границах улиц Васенко, Коммуны и Елькина. Об этом сообщили в администрации города.

Проект стал одним из победителей всероссийского онлайн-голосования в прошлом году. Здесь обустроят удобные дорожки, установят скамейки, урны, смонтируют наружное освещение и систему видеонаблюдения, высадят деревья и кустарники.

Главный элемент обновлённого пространства — отремонтированный фонтан. Завершить работы подрядчик планирует в августе. Благоустройство ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».