В центре Челябинска летом появится «карманный» сквер за 55 млн рублей

В Челябинске начались работы по благоустройству нового сквера в границах улиц Васенко, Коммуны и Елькина. Об этом сообщили в администрации города.
Проект стал одним из победителей всероссийского онлайн-голосования в прошлом году. Здесь обустроят удобные дорожки, установят скамейки, урны, смонтируют наружное освещение и систему видеонаблюдения, высадят деревья и кустарники.
Главный элемент обновлённого пространства — отремонтированный фонтан. Завершить работы подрядчик планирует в августе. Благоустройство ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».