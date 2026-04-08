Робот-бабушка или пылесос с руками: 70% россиян готовы пустить андроида на кухню

Судя по свежему опросу ВТБ, подготовленному к конференции банка Data Fusion почти 70% наших сограждан в принципе не против поселить у себя дома робота-андроида. Лишь бы занимался бытовухой: уборкой, готовкой, может, приглядывал за хозяйством. Конкретно «да» сказали 16%, еще 27% склоняются к положительному ответу, а 25% допускают такой вариант при определенных условиях.
Знаете, что такое «большие данные»? С ходу объясните? У 80% опрошенных это вызовет трудности. Только пятая часть россиян (20%) действительно в теме. Почти половина (48%) что-то слышала, но плавает в терминах. А каждый третий (32%) вообще впервые слышит это словосочетание.
Даже без профильного образования люди интуитивно угадывают, куда утекают их данные. 47% респондентов верно считают, что Big Data нужны, чтобы анализировать наши привычки и предлагать нам персонализированную рекламу. 40% указывают на науку и новые технологии. 35% угадали с прогнозами: погода, пробки, эпидемии — всё это считается на больших данных. 34% назвали автоматизацию госуслуг и бизнеса.
Но как только дело касается денег — доверие к ИИ резко обнуляется. Только 10% готовы последовать финансовому совету от нейросети. Все остальные предпочтут живого консультанта, советы знакомых… или вообще никого. Четверть опрошенных не верят в этом вопросе никому.
«Поведение пользователей формируется быстрее, чем знания: сначала люди начинают применять сервисы, а уже потом пытаются разобраться, как они работают. Такой подход создает риск манипуляций, — отмечает заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик. — Благодаря развитому рынку финансовых технологий, большинство россиян не испытывают сильного страха перед ИИ… и даже готовы интегрировать его в повседневную жизнь».
Опрос проводился в феврале 2026 года среди 1,5 тысячи жителей крупных городов (от 100 тыс. человек) в возрасте от 18 до 65 лет.