Медведев объяснил, в каком случае могут возобновиться военные действия на Ближнем Востоке

Согласиться на план урегулирования конфликта Ирана для Соединенных Штатов Америки унизительно. Поэтому боевые действия могут возобновиться. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
Ранее Медведев отметил, что конфликт США и Ирана поставлен на паузу. Ожидаемо обе его стороны заявили о победе. Но все же, добавил российский политик, победил здравый смысл, вера в который была сильно подорвана заявлениями Белого дома об уничтожении иранской цивилизации за один день.
Тем не менее, добавил он, европейским баранам-русофобам придется долго жить в режиме строгой экономии. Ведь дешёвой нефти не будет.
Ранее сайт KP.RU писал, что Трамп объявил перемирие с Ираном, а Тегеран назвал это «поражением глупого президента». В итоге ультиматум США провалился.