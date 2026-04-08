Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заставил Израиль заплатить кровью за перемирие с Ираном: Тель-Авиву пришлось пойти на непростой шаг

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп вынуждает Израиль заплатить серьёзную цену за двухнедельное перемирие с Ираном. Об этом сообщает израильский портал Ynet.

По данным издания, Вашингтон фактически освобождает Израиль от обещания нанести мощный удар по Ирану. Теперь Тель-Авив должен остановить активные боевые действия в Ливане именно в тот момент, когда операция против «Хезболлах» только набирала обороты.

При этом в других районах страны боевики «Хезболлах» продолжают действовать и регулярно обстреливают израильскую территорию ракетами.

В ночь на 8 апреля Дональд Трамп объявил, что Соединённые Штаты и Иран достигли договорённости о двухнедельном прекращении огня. По его словам, американская сторона получила от Тегерана документ из десяти пунктов, который может стать основой для дальнейших переговоров.