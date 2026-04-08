Трамп заставил Израиль заплатить кровью за перемирие с Ираном: Тель-Авиву пришлось пойти на непростой шаг

По данным издания, Вашингтон фактически освобождает Израиль от обещания нанести мощный удар по Ирану. Теперь Тель-Авив должен остановить активные боевые действия в Ливане именно в тот момент, когда операция против «Хезболлах» только набирала обороты.
При этом в других районах страны боевики «Хезболлах» продолжают действовать и регулярно обстреливают израильскую территорию ракетами.
В ночь на 8 апреля Дональд Трамп объявил, что Соединённые Штаты и Иран достигли договорённости о двухнедельном прекращении огня. По его словам, американская сторона получила от Тегерана документ из десяти пунктов, который может стать основой для дальнейших переговоров.