56-летняя нижегородка задержана за мошенничество в отношении участника СВО

56-летняя аферистка из Дальнеконстантиновского района похитила у участника СВО более 1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Перед отъездом в зону специальной военной операции боец отдал своей знакомой банковскую карту на временное хранение, однако фигурантка решила ей воспользоваться. На протяжении 8 месяцев она оплачивала личные покупки и снимала деньги. Когда средства закончились, нижегородка избавилась от пластиковой карты и перестала выходить на связь с военнослужащим.
В ходе оперативных мероприятий женщина была задержана. По ее месту жительства были изъяты два холодильника, два телевизора, стиральная машина и мобильный телефон, которые она приобрела на деньги участника СВО.
Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере. Расследование продолжается.
