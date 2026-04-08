56-летняя нижегородка задержана за мошенничество в отношении участника СВО

Она воспользовалась банковской картой бойца, а затем перестала выходить на связь.

Источник: Живем в Нижнем

56-летняя аферистка из Дальнеконстантиновского района похитила у участника СВО более 1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Перед отъездом в зону специальной военной операции боец отдал своей знакомой банковскую карту на временное хранение, однако фигурантка решила ей воспользоваться. На протяжении 8 месяцев она оплачивала личные покупки и снимала деньги. Когда средства закончились, нижегородка избавилась от пластиковой карты и перестала выходить на связь с военнослужащим.

В ходе оперативных мероприятий женщина была задержана. По ее месту жительства были изъяты два холодильника, два телевизора, стиральная машина и мобильный телефон, которые она приобрела на деньги участника СВО.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере. Расследование продолжается.

