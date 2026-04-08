56-летняя нижегородка задержана за мошенничество в отношении участника СВО

Перед отъездом в зону специальной военной операции боец отдал своей знакомой банковскую карту на временное хранение, однако фигурантка решила ей воспользоваться. На протяжении 8 месяцев она оплачивала личные покупки и снимала деньги. Когда средства закончились, нижегородка избавилась от пластиковой карты и перестала выходить на связь с военнослужащим.