Волгоградцев с детьми могут перевести на «удаленку» на время каникул

Таким образом семьи, в которых работают и отец, и мать, смогут совмещать трудовую деятельность с присмотром за детьми, считают депутаты Госдумы.

Представители фракции «Новые люди» в Госдуме обратились в Минтруд с тем, чтобы разрешить родителям из Волгоградской области и других регионов страны уходить на «удаленку» на время школьных каникул. Если, конечно, это позволяют условия работы.

В настоящее время родителям приходится брать отпуск на это время, договариваться с руководством неформально, а также привлекать других людей. Между тем, «сама работа во многих случаях могла бы продолжаться удаленно без существенного ущерба для работодателя», цитирует выдержку из письма депутатов «РГ».

Если инициатива будет поддержана, законодатели намерены реализовать ее совместно с профильными органами.

Ранее изменение платы за детсады разъяснили волгоградцам в облкомобразовании.