Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ряде домов Кировского и Вахитовского районов Казани на сутки отключат воду

В Кировском и Вахитовском районах Казани с 01:00 14 апреля до 11:00 15 апреля будет прекращена подача воды в связи с выполнением работ по переврезке вновь переложенного участка водопровода в районе Волжского водозабора. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

Источник: ИА Татар-информ

Отключение коснется домов по следующим адресам:

— В Кировском районе:

Большая, 2, 4, 70, 98/1, 21, 25, 25а, 31, 31а, 33, 38а, 40, 41, 43, 45, 45а, 49, 53, 57, 61, 63Б, 2а, 26, 98; Брюсова, 3в; Клары Цеткин, 9, 11, 13; 13а; Кызыл-Армейская, 28, 30, 35, 37, 39, 43; Милицейская, 14; Серп и Молот, 28; 24а; Николая Столярова, 6, 15, 15а; 37; 8, 17, 39, 39Б, 39в; Урицкого, 27, 31/53; 28; 22а, 24; Проходный пер., все дома; Сардара Ваисова, все дома.

— В Вахитовском районе:

Япеева, 19; 25, Нагорная, 29, 35/18.

Под отключение попадают 16 многоквартирных домов и 41 частный жилой дом.

«Также будет наблюдаться понижение давления воды (ориентировочно вода будет по первый этаж, возможны кратковременные перебои водоснабжения) в части Вахитовского и Приволжского районов», — отметили на предприятии.

Для обеспечения жителей водой будут организованы автоцистерны. Заявки на подвоз воды принимаются по телефону аварийно-диспетчерской службы: 231−62−60.