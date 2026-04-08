В ряде домов Кировского и Вахитовского районов Казани на сутки отключат воду

В Кировском и Вахитовском районах Казани с 01:00 14 апреля до 11:00 15 апреля будет прекращена подача воды в связи с выполнением работ по переврезке вновь переложенного участка водопровода в районе Волжского водозабора. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».