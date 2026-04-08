В ряде домов Кировского и Вахитовского районов Казани на сутки отключат воду

Отключение коснется домов по следующим адресам:
— В Кировском районе:
Большая, 2, 4, 70, 98/1, 21, 25, 25а, 31, 31а, 33, 38а, 40, 41, 43, 45, 45а, 49, 53, 57, 61, 63Б, 2а, 26, 98; Брюсова, 3в; Клары Цеткин, 9, 11, 13; 13а; Кызыл-Армейская, 28, 30, 35, 37, 39, 43; Милицейская, 14; Серп и Молот, 28; 24а; Николая Столярова, 6, 15, 15а; 37; 8, 17, 39, 39Б, 39в; Урицкого, 27, 31/53; 28; 22а, 24; Проходный пер., все дома; Сардара Ваисова, все дома.
— В Вахитовском районе:
Япеева, 19; 25, Нагорная, 29, 35/18.
Под отключение попадают 16 многоквартирных домов и 41 частный жилой дом.
«Также будет наблюдаться понижение давления воды (ориентировочно вода будет по первый этаж, возможны кратковременные перебои водоснабжения) в части Вахитовского и Приволжского районов», — отметили на предприятии.
Для обеспечения жителей водой будут организованы автоцистерны. Заявки на подвоз воды принимаются по телефону аварийно-диспетчерской службы: 231−62−60.