Новости Феодосии: что происходит в городе

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр — РИА Новости Крым. В Феодосии в результате происшествия закрыт проезд по нескольким улицам, в целом в городе ситуация спокойная, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Администрация Феодосии утром проинформировала о перекрытии движения на трех улицах и схемах объезда.
«В связи со сложившейся ситуацией проезд транспорта по участку улиц Федько, Геологической и Керченскому шоссе закрыт. Объезд через кольцо на Владиславовку и трассу “Таврида”, — говорится в сообщении, при этом причина не уточняется.
Общественный транспорт ходит по обычному маршруту и расписанию.
Каких-либо серьезных заторов в городе не зафиксировано. Сервис «Яндекс.пробки» оценивает дорожную ситуацию на 1 балл. Однако водителей призывают учитывать временное ограничение при планировании маршрута.
Все социальные и коммерческие объекты в городе работают в обычном режиме.