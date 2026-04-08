Путин наградил художника Сафронова орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин наградил художника Никаса Сафронова орденом Александра Невского. Соответствующая информация следует из указа главы государства, опубликованного в среду, 8 апреля.

— За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить Орденом Александра Невского Сафронова Николая Степановича, — говорится в документе.

Кроме того, 30 марта российский лидер удостоил почетного звания народных артистов Российской Федерации актрису Екатерину Гусеву, а также Владимира Вдовиченкова и Юрия Кузнецова.

Помимо этого, Путин наградил певицу Татьяну Буланову медалью «За труды в культуре и искусстве» и присвоил актерам и телеведущим Анне Михалковой, Максиму Аверину и Александру Олешко звания народных артистов России.

25 марта глава государства также поздравил представителей российской культуры с профессиональным праздником и вручил им награды в Кремле. Премии получили прима-балерина Государственного академического Мариинского театра Рената Шакирова, художник-иллюстратор Ольга Ионайтис, писатель Леонид Рожников и другие.