Свердловчане отказываются от туров в Дагестан из-за стихии

Туристы из Свердловской области стали отказываться от туров в Дагестан из-за мощнейшего паводка в регионе.

Источник: ЕАН

Об этом в разговоре с ЕАН заявил президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

«Безусловно, подобная ситуация с паводком вызвала отказы. Где-то физически невозможно выполнить обязательства перед туристами, поэтому путевки перенесены на более поздний срок. Для некоторых туристов операторы меняют место отдыха, например, вместо Дагестана выбирают другие регионы Северного Кавказа», — отметил Мальцев.

Ранее в федеральных СМИ появилась информация, что после второй волны наводнения в Дагестане россияне стали активно отменять брони в республику на майские каникулы. Сейчас отменены 25% уже купленных туров, а продажи новых за неделю упали на 40%.

Ранее на Дагестан обрушилось масштабное природное бедствие: аномальные осадки и шквалистый ветер привели к катастрофическим последствиям. Удары стихии вызвали масштабные подтопления в Махачкале и Хасавюрте, угрозу оползней в Буйнакске и сход лавин в высокогорных Тляратинском и Цумадинском районах. В регионе еще 1 апреля был введен режим повышенной готовности.