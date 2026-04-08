В новом здании Пермской художественной галереи собрали более 50 тыс экспонатов

Уникальная коллекция деревянной скульптуры, полотна известных авторов, авангардное искусство и многое другое вновь доступны горожанам и гостям краевой столицы в новом здании Пермской художественной галереи площадью 21,6 тысячи квадратных метров. Архитектурный проект объединил современное пятиэтажное пространство и три восстановленные исторические постройки.
Площадь галереи увеличилась в семь раз, поэтому посетители увидят экспонаты, которые ранее демонстрировались крайне редко или вовсе лежали в запасниках, в том числе уникальный иконостас, выполненный Николаем Рерихом.
— Это совершенно новый музей со своей архитектурой и дизайном, ритмом и атмосферой, иным взглядом на экспозиции и «выходом в свет» значительного количества произведений, десятки лет скрытых от глаз, — рассказала директор галереи Юлия Тавризян.
Знаменитые «пермские боги», вырезанные из цельных кусков дерева представителями финно-угорских народов, теперь находятся в светлом просторном зале, напоминающем храм. В других помещениях гостей ждет собрание западноевропейского искусства XV-XIX веков — одно из самых значительных за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. В основе коллекции — работы, поступившие в 1930-е годы из Государственного Эрмитажа и Музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, а также от частных лиц. Сегодня фонды музея насчитывают более трехсот произведений живописи и скульптуры, свыше тысячи листов печатной графики. Вместе с постоянными экспозициями открылись первые выставки: «Дом», «Искусство по полочкам», «Распаковка», а также «Пермяк и Парма», посвященная творчеству художника, педагога и собирателя народного искусства Петра Субботина-Пермяка.
Художественная галерея стала полноценным культурным хабом, в котором разместились образовательный центр, зал для лекций, мастер-классов и детских выставок, реставрационные мастерские, архив, фондохранилище, библиотека, мультимедийный зал, кафе, игровая комната и магазин.