В новом здании Пермской художественной галереи собрали более 50 тыс экспонатов

Знаменитые «пермские боги», вырезанные из цельных кусков дерева представителями финно-угорских народов, теперь находятся в светлом просторном зале, напоминающем храм. В других помещениях гостей ждет собрание западноевропейского искусства XV-XIX веков — одно из самых значительных за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. В основе коллекции — работы, поступившие в 1930-е годы из Государственного Эрмитажа и Музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, а также от частных лиц. Сегодня фонды музея насчитывают более трехсот произведений живописи и скульптуры, свыше тысячи листов печатной графики. Вместе с постоянными экспозициями открылись первые выставки: «Дом», «Искусство по полочкам», «Распаковка», а также «Пермяк и Парма», посвященная творчеству художника, педагога и собирателя народного искусства Петра Субботина-Пермяка.