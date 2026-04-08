В Минприроды Прикамья опровергли информацию о добыче краснокнижных птиц

Добыча краснокнижных птиц в России строго запрещена и является уголовным преступлением.

Министерство природных ресурсов Пермского края опровергло информацию, распространившуюся в ряде СМИ и интернет-ресурсов, об изменении правил добычи краснокнижных животных.

Действующее регулирование, которое работает с 1997 года, не меняется: добыча допускается только в исключительных случаях — при угрозе для жизни человека или для предотвращения массовых заразных заболеваний у других животных.

Добыча краснокнижных птиц в России строго запрещена и является уголовным преступлением (ст. 258.1 УК РФ), караемым лишением свободы до 9 лет и штрафами до 3 млн рублей.

Проект постановления, на который ссылались авторы публикаций, не расширяет перечень оснований для выдачи разрешений, а лишь обновляет порядок их предоставления и последующего контроля, а также разграничивает полномочия между федеральным и региональным уровнями.

Все изменения направлены на повышение прозрачности разрешительных процедур, чёткое распределение компетенции между органами власти и совершенствование механизма контроля. При этом исключительный порядок добычи краснокнижных объектов животного мира сохраняется.