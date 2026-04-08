Япония хочет призвать много женщин в армию из-за проблем с набором солдат

Японское министерство обороны заявило, что страна намерена значительно увеличить число женщин в вооруженных силах к середине 2030-х годов. Причина — трудности с набором новобранцев: 10% из 250 тысяч вакантных позиций остаются незаполненными, сообщает BFMTV.
Новая цель, поставленная на этот год, — довести долю женщин-военнослужащих в Силах самообороны Японии до 13% к марту 2036 года (сейчас — 9%). В ведомстве пообещали улучшить условия для женщин. В частности, оборудовать отдельные туалеты, ванны, жилые помещения на кораблях.
Это происходит на фоне громкого скандала с сексуальным насилием, о котором бывшая военнослужащая рассказала на YouTube после того, как внутреннее расследование было прекращено. Как отмечают чиновники и эксперты, молодых японцев отпугивают опасные миссии, низкая зарплата и ранний пенсионный возраст (около 56 лет). Также сказывается демографический спад и низкая рождаемость. Для сравнения: в армии США женщины составляют около 18% новобранцев, в странах НАТО — в среднем более 12%.
