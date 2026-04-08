С 15 апреля в Красноярске стартует приемная кампания в детские школы искусств на новый учебный год

Появятся и новые образовательные программы для самых маленьких. В детской музыкальной школе № 1 стартует направление русских традиций «Любушки», рассчитанное на детей с 4 лет. В рамках программы ребята будут знакомиться с народными песнями, пословицами и потешками, заниматься лепкой, участвовать в хороводах и ставить постановки в традиционном стиле. Занятия будут проходить в атмосфере народной культуры с использованием соответствующих элементов в оформлении и одежде преподавателей.