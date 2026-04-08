С 15 апреля в Красноярске стартует приемная кампания в детские школы искусств на новый учебный год

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Подать заявление на обучение в муниципальные учреждения дополнительного образования можно до 15 июня.
В городе работают 19 учреждений сферы культуры и искусства: 9 детских музыкальных школ, 2 художественные школы и 8 школ искусств, в том числе учреждения в Березовке и Солонцах.
На предпрофессиональные программы принимают детей с 6,5 лет, сообщает городская администрация. Обучение по ним длится до 8 лет. Также доступны пятилетние программы, куда зачисляют с 10 лет. Для поступления детям необходимо пройти вступительные испытания, подготовка к которым в ряде школ начинается с раннего возраста — с 4 лет.
В образовательных учреждениях дети осваивают игру на фортепиано, скрипке, гитаре, аккордеоне, духовых и ударных инструментах, а также занимаются хореографией и театральным искусством. В новом учебном году перечень направлений расширяется. Так, в детской музыкальной школе № 3 им. Б. Г. Кривошея планируется открыть классы тубы и валторны, в детских музыкальных школах № 2 и № 7 откроется набор на обучение игре на трубе.
Появятся и новые образовательные программы для самых маленьких. В детской музыкальной школе № 1 стартует направление русских традиций «Любушки», рассчитанное на детей с 4 лет. В рамках программы ребята будут знакомиться с народными песнями, пословицами и потешками, заниматься лепкой, участвовать в хороводах и ставить постановки в традиционном стиле. Занятия будут проходить в атмосфере народной культуры с использованием соответствующих элементов в оформлении и одежде преподавателей.
Сохраняются и редкие для дополнительного образования направления. В детской музыкальной школе № 10 продолжается обучение игре на арфе, а в школе № 12 — на цимбалах.
Прием также открыт для юных художников. В детскую художественную школу № 1 им. В. И. Сурикова и детскую художественную школу № 2 принимают детей с 10 лет на предпрофессиональную программу «Живопись» и общеразвивающие направления «Изобразительное искусство». Художественные отделения действуют и в ряде музыкальных школ и школ искусств города.
Уточнить перечень необходимых документов и условия поступления можно непосредственно в учреждениях. Информация размещена на официальных ресурсах школ. Вступительные испытания начнутся в середине мая. Дополнительный набор при наличии свободных мест будет продолжаться до 14 сентября.
