Сибиряки нашли новые несостыковки в деле пропавших Усольцевых

«Ну не медведь же их съел, всех догнал: и девочку, и проповедника Усольцева, и психолога Ирину, и собачку догнал. Съел, а следы тщательно с часами, рюкзаками, картами и котелками, ножом под камень замаскировал», — иронизирует Наталья Б.
У читателей есть вопросы и к восстановленной последовательности событий.
«А почему Усольцевы предпочли посетить баню перед походом, а не после. Где логика?», — удивляется Лариса З.
Многие не верят и в версию разбойного нападения.
«Чёрные лесорубы и золотодобытчики не промышляют на туристической тропе, а вот звери не придерживаются границ», — настаивает Ольга Б.
Ранее «ФедералПресс» отметил, что пропавшие в красноярской тайге супруги Усольцевы с пятилетней дочкой Ариной могли быть убиты черными лесорубами или беглыми заключенными.
После схода снежного покрова спасатели вернутся в тайгу и продолжат прочесывать местность. Это прозойдет не раньше конца мая.
Правоохранители рассматривают несколько версий случившегося, основной из которых остается несчастный случай.
Сын Ирины Усольцевой между тем продолжает надеяться, что пропавшие живы и найдутся.
Кроме того, сибиряки поспорили, могли ли туристы Усольцевы стать жертвами нападения.
Изображение сгенерировано нейросетью / Станислав Казаченко.