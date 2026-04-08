Сибиряки нашли новые несостыковки в деле пропавших Усольцевых

КРАСНОЯРСК, 8 апреля, ФедералПресс. Жители Сибири обсудили слабые места в озвучиваемых версиях пропажи туристов Усольцевых. Своим мнением они поделились в комментариях на дзен-канале «Сибирские ссылки».

«Ну не медведь же их съел, всех догнал: и девочку, и проповедника Усольцева, и психолога Ирину, и собачку догнал. Съел, а следы тщательно с часами, рюкзаками, картами и котелками, ножом под камень замаскировал», — иронизирует Наталья Б.

У читателей есть вопросы и к восстановленной последовательности событий.

«А почему Усольцевы предпочли посетить баню перед походом, а не после. Где логика?», — удивляется Лариса З.

Многие не верят и в версию разбойного нападения.

«Чёрные лесорубы и золотодобытчики не промышляют на туристической тропе, а вот звери не придерживаются границ», — настаивает Ольга Б.

Ранее «ФедералПресс» отметил, что пропавшие в красноярской тайге супруги Усольцевы с пятилетней дочкой Ариной могли быть убиты черными лесорубами или беглыми заключенными.

После схода снежного покрова спасатели вернутся в тайгу и продолжат прочесывать местность. Это прозойдет не раньше конца мая.

Правоохранители рассматривают несколько версий случившегося, основной из которых остается несчастный случай.

Сын Ирины Усольцевой между тем продолжает надеяться, что пропавшие живы и найдутся.

Кроме того, сибиряки поспорили, могли ли туристы Усольцевы стать жертвами нападения.

Изображение сгенерировано нейросетью / Станислав Казаченко.