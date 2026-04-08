Shot: Рената Литвинова тайно прилетает в Москву на косметологические процедуры

Актриса и режиссер Рената Литвинова, ныне живущая во Франции, прилетала в Москву минимум 58 раз ради процедур омоложения после своего уезда. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Сообщается, что на процедуры по омоложению с применением низких температур сценарист потратила почти миллион рублей.
По данным источника, последний визит актрисы в московскую клинику состоялся перед Новым годом. Среди любимых процедур Литвиновой — уколы углекислого газа, ксенонотерапия, общая криотерапия (при температуре до −150 °C) и плацентарная терапия (внутривенное введение препарата из плаценты рожениц).
Также Литвинова проходила коллагеновое обертывание и принимала ванны с экстрактом рогов алтайского марала, сообщается в публикации.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Рената Литвинова выставила на продажу свои вещи на общую сумму, превышающую шесть миллионов рублей, якобы из-за финансовых трудностей. Для привлечения внимания к товарам она снизила цены от семи до 72 процентов, что уменьшило общую стоимость одежды с 8 478 014 рублей до 6 280 400 рублей.