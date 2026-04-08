В Воронежской области спрос на живых курьеров не снижается

Это связано с особенностями регионального рынка.

Источник: Аргументы и факты

В марте 2026 года в регионах Черноземья было опубликовано более двух тысяч вакансий для курьеров. Лидером стала Воронежская область, на которую пришлось 20% предложений. Об этом в беседе с vrn.aif.ru рассказала директор платформы онлайн-рекрутинга hh.ru на Юге и в Черноземье Марина Качанова.

«Несмотря на развитие технологий, курьеры продолжают оставаться востребованными, что говорит о специфике регионального рынка. В отличие от Москвы, где уже применяются курьерские роботы, в регионах Черноземья спрос на живых курьеров не снижается. Это связано с несколькими факторами: сложной логистикой в небольших городах, необходимостью персонального контакта с клиентами и отсутствием инфраструктуры для массового внедрения роботизированных решений», — прокомментировала специалист.