В Перми на два месяца закроют для проезда участок улицы Борчанинова

Краевой Минтранс издал распоряжение о временном прекращении движения всех видов транспорта на 130-метровм участке ул. Борчанинова от ул. Пермской до ул. Екатерининской. Подрядчик проведет строительно-монтажные работы по капитальному ремонту дорожного полотна.
Ограничения вступят с 21:00 10 апреля и продлятся до 00:00 16 июня. По ул. Борчанинова продолжат курсировать трамваи маршрутов № 5 м № 12. Схему объезда закрытого участка автобусными маршрутами сообщат дополнительно.
К работе приступит ООО «ТехДорГрупп».