В Перми на два месяца закроют для проезда участок улицы Борчанинова

Краевой Минтранс издал распоряжение о временном прекращении движения всех видов транспорта на 130-метровм участке ул. Борчанинова от ул. Пермской до ул. Екатерининской. Подрядчик проведет строительно-монтажные работы по капитальному ремонту дорожного полотна.