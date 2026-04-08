Более 1 400 детей-сирот в Красноярском крае обрели семьи в 2025 году

В прошлом году из детских домов и других госучреждений Красноярского края в семьи передали 1405 несовершеннолетних. При этом 307 ребят вернулись к биологическим родителям. Регион участвует в пилотном проекте «Вызов», который реализуется в 14 субъектах России с целью уменьшить количество детей, проживающих в учреждениях. На первоначальном этапе стоит цель снизить число воспитанников в детдомах на четверть. В регионе в рамках проекта социальные, образовательные и медицинские учреждения внедрили новые методы помощи нуждающимся и трудным семьям. Для них появились приемные отделения, службы «Дети в семье», группы дневного и пятидневного пребывания, кабинеты ранней помощи, а также социальные гостиницы для матерей с детьми. Для воспитанниц детских домов, ставших мамами, открыли комнаты для совместного проживания с малышами. Работают клубы «Устойчивая семья», практикуются визиты психологов на дом, созданы родительские онлайн-платформы. Для малообеспеченных семей запустили «Семейные мастерские». На официальных сайтах профильных ведомств и муниципалитетов создана ресурсная карта с информацией о юридической, психологической, финансовой и гуманитарной поддержке, а также о кружках и секциях для детей. Результаты уже заметны: число воспитанников, постоянно находящихся в детских домах, домах ребенка и семейных центрах, сократилось на 25%. Количество семей, признанных находящимися в социально опасном положении, уменьшилось на треть. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова высоко оценила работу края. Регион вошел в число немногих, кто достиг двухлетних целевых показателей уже за первый год реализации проекта.