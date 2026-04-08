Зефир для похудения: диетолог Солматина объяснила, как есть сладкое

Сладкого хочется даже на строгой диете. Волгоградцам, которые следят за фигурой, диетолог Елена Соломатина предложила обратить внимание на зефир. Но есть нюансы. В беседе с «Радио 1» кандидат медицинских наук пояснила: называть зефир полностью безвредным нельзя — в составе есть сахар или патока. Однако среди десертов это один из лучших вариантов.
Польза зефира — в натуральных загустителях. Желатин помогает синтезу коллагена, а значит, поддерживает ногти и суставы. Агар-агар выводит токсины, лишние сахара и жиры. Пектин работает как клетчатка — полезен для пищеварения и иммунитета.
Еще один плюс: зефир взбивают, и после застывания он кажется объемнее. Порция выглядит больше, а калорийность остается невысокой. Тем, кто хочет «обмануть» организм и сократить калории, такой десерт подойдет.
«Если ограничимся одной зефиринкой, то ничего не случится», — уточнила специалист.
Но есть и ограничения. Людям с лишним весом и тем, кто склонен к диабету, магазинный зефир лучше не покупать. Если очень хочется сладкого — приготовьте его дома без сахара.
