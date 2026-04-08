В Хабаровске отремонтируют шесть дорог и развязку за миллиард рублей

В Хабаровске в 2026 году продолжится масштабное обновление дорожной сети, сообщает мэрия города.
Работы пройдут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
На ремонт участков дорог и дорожных сооружений направят более одного миллиарда рублей. В план включены шесть участков и одна транспортная развязка.
Так, на улице Серышева — от Тургенева до Воронежской — уложат новый асфальт и установят бордюрные камни. На улице Запарина — от Пионерской до Муравьёва-Амурского — обновят покрытие, обустроят тротуары и заменят бордюры.
Продолжится реконструкция проспекта 60-летия Октября на участке от переулка Гаражного до улицы Большой: здесь появится новая дорожная одежда, система водоотведения и тротуары. Также завершат работы на улице Выставочной и бульваре Москвитина.
Крупная реконструкция ждёт улицу Шеронова — от Волочаевской до Ленина. Здесь обновят асфальт, заменят рельсы, обустроят трамвайные пути и тротуары.
Кроме того, приведут в порядок путепроводную развязку «Улица Юности — проспект 60-летия Октября»: заменят асфальт, установят ограждения и модернизируют водоотведение.
По словам мэра Хабаровска Сергея Кравчука, реализация проекта позволит повысить безопасность движения, улучшить условия для пешеходов и продлить срок службы дорожной инфраструктуры.