В Хабаровске отремонтируют шесть дорог и развязку за миллиард рублей

Работы пройдут по нацпроекту и затронут ключевые улицы города.

В Хабаровске в 2026 году продолжится масштабное обновление дорожной сети, сообщает мэрия города.

Работы пройдут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

На ремонт участков дорог и дорожных сооружений направят более одного миллиарда рублей. В план включены шесть участков и одна транспортная развязка.

Так, на улице Серышева — от Тургенева до Воронежской — уложат новый асфальт и установят бордюрные камни. На улице Запарина — от Пионерской до Муравьёва-Амурского — обновят покрытие, обустроят тротуары и заменят бордюры.

Продолжится реконструкция проспекта 60-летия Октября на участке от переулка Гаражного до улицы Большой: здесь появится новая дорожная одежда, система водоотведения и тротуары. Также завершат работы на улице Выставочной и бульваре Москвитина.

Крупная реконструкция ждёт улицу Шеронова — от Волочаевской до Ленина. Здесь обновят асфальт, заменят рельсы, обустроят трамвайные пути и тротуары.

Кроме того, приведут в порядок путепроводную развязку «Улица Юности — проспект 60-летия Октября»: заменят асфальт, установят ограждения и модернизируют водоотведение.

По словам мэра Хабаровска Сергея Кравчука, реализация проекта позволит повысить безопасность движения, улучшить условия для пешеходов и продлить срок службы дорожной инфраструктуры.