Найден способ прогнозировать распространение рака в легких

Рак легкого занимает первое место в структуре смертности населения России от злокачественных новообразований. Сегодня онкологи все чаще рассматривают возможность выполнения органосохраняющих операций, чтобы удалить только опухоль, сохранив максимум здоровой ткани легкого. Но у части пациентов после таких вмешательств возникают рецидивы. Одна из причин — особый механизм распространения, при котором опухолевые клетки перемещаются по воздушным пространствам (альвеолам) легкого.