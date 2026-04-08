Путин наградил Сафронова: художник получил орден Александра Невского

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении художника Никаса Сафронова орденом Александра Невского. Об этом следует из официального документа.
Государственная награда присуждена за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю творческую деятельность.
Указ вступил в силу с момента подписания.
Никас Сафронов известен как автор портретов российских и зарубежных политиков, деятелей культуры и общественной жизни. Он имеет звание народного художника России.
Орден Александра Невского вручается за значимые достижения в различных сферах, включая культуру и общественную деятельность.
