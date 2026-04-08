«Гордимся юными разработчиками»: «Ростелеком» поддержал выставку-конкурс «Технотворчество Хакасии — 2026»

«Ростелеком» стал цифровым партнером юбилейной XV Республиканской выставки-конкурса «Технотворчество Хакасии — 2026», которая прошла в Абакане. Мероприятие собрало десятки юных инженеров, робототехников и программистов из разных городов и сёл региона.
«Технотворчество Хакасии» традиционно было организовано региональным министерством образования и науки, а также детским технопарком «Кванториум “Хакасия”» при поддержке Хакасского технического института — филиала ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет». Конкурс включал три этапа: прием заявок, отборочный тур и финал с публичной защитой проектов.
Участники представили разработки по таким направлениям, как конструирование, технические и электронные устройства, моделирование, робототехника, ИТ-технологии, агропромышленные и биотехнологии, проекты в области умных городов и безопасности.
«За 15 лет конкурс стал ключевой площадкой для демонстрации инженерных достижений нашей молодежи, — рассказал первый замминистра образования и науки Республики Хакасия Марина Сагатаева. — Кроме того, он является отличным инструментом для ранней профориентации в сфере технических и ИТ-специальностей. Мероприятие помогает мальчишкам и девчонкам сделать осознанный выбор в пользу профессий, которые будут играть ключевую роль в развитии цифровой экономики».
«Мы видим, что с каждым годом проектные решения становятся всё смелее и интереснее. Например, в числе лучших жюри отметило конструктор чата-приложений с локальным хранением данных. Он может работать как с обычными пользователями, так и с корпоративными клиентами. Не менее инновационной оказалась автономная система удаленного мониторинга температуры воздуха во всех типах помещений — от квартир до теплиц. Гордимся юными разработчиками и верим, что их идеи найдут практическое применение», — рассказал замдиректора по профориентационной и воспитательной работе Хакасского технического института — филиала СФУ Денис Шпигальский.
«Ростелеком» поддержал победителей и призеров конкурса, подарив им сертификаты на образовательную онлайн-платформу «Лицей» с трехмесячным бесплатным доступом ко всему контенту.
«Платформа “Ростелеком Лицей” подойдет школьникам всех возрастов — от первоклассников до выпускников. Она предлагает видеолекции, конспекты и тренажеры. Это отличный инструмент для самостоятельной подготовки к ЕГЭ с возможностью пройти пробное тестирование и получить обратную связь от экспертов. Также сервис содержит дополнительные развивающие курсы, в том числе по робототехнике и интернету вещей, что может быть очень полезным для участников “Технотворчества Хакасии”», — отметил замдиректора Красноярского филиала «Ростелекома» Денис Зиновьев.
Узнать подробнее о сервисе «Ростелеком Лицей» и оформить подписку можно на сайте «Ростелекома».
