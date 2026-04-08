В Красноярске появятся посты для отслеживания ДТП

В системе интеллектуального управления транспортом Красноярска появятся посты мониторинга ДТП.
В мэрии сообщили, что до конца года их планируют установить на нескольких участках по улицам Калинина и Караульной, а также проспекту имени газеты «Красноярский рабочий». Подрядная организация, с которой заключат контракт, должна будет обследовать участки, определить наилучшие точки для размещения оборудования, в том числе видеокамер, смонтировать его, проложить кабельные линии, обеспечить передачу данных необходимого качества и настроить бесперебойную работу.
Систему видеомониторинга интегрируют в комплекс «Безопасный город». Оборудование позволит отслеживать дорожную обстановку и оперативно выявлять аварии и другие инциденты — особенно на сложных участках: спусках, подъемах, перекрестках, остановках и переездах. Информация будет передаваться автоматически и без задержек.
«Посты дополнят работающую в городе единую систему интеллектуального управления транспортом. Их внедрение планомерно ведется в агломерациях и городах с населением более 300 тыс. человек по всей стране. Красноярск одним из первых начал эту работу и ежегодно продолжает совершенствовать систему. На дорогах краевого центра устанавливают контроллеры, детекторы, датчики, табло, видеокамеры и другое оборудование. Данные с него стекаются в центр управления дорожным движением МКУ УДИБ», — пояснили в пресс-службе городской администрации.
Главная цель внедрения интеллектуальной транспортной системы — эффективное управление дорожным движением и обеспечение безопасности. С ее помощью настраивают работу светофоров на опасных и загруженных перекрестках, чтобы обеспечить лучшие варианты движения транспорта.
Помимо Красноярска, интеллектуальные транспортные системы внедряют в 24 регионах страны в рамках программы «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». В перспективе они смогут анализировать и регулировать движение транспорта не только внутри городов и регионов, но и между разными частями страны.
