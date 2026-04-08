Преподаватели Калужского филиала агровуза провели занятия для школьников

Занятия состоялись в селах Льва Толстого и Дворцы. На уроке «Индивидуально-типологические различия и профессиональные личностные предпочтения» ребята узнали о профориентации, своих способностях и о том, как они соотносятся с требованиями аграрных профессий. Практикум «Органолептическая оценка мясопродуктов» познакомил школьников с методами определения качества мяса по органолептическим показателям.