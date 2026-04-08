Преподаватели Калужского филиала агровуза провели занятия для школьников

Практические занятия для школьников Дзержинского округа Калужской области организовали преподаватели Калужского филиала Российского государственного аграрного университета — МСХА имени К. А. Тимирязева. Мероприятия прошли по национальному проекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.
Занятия состоялись в селах Льва Толстого и Дворцы. На уроке «Индивидуально-типологические различия и профессиональные личностные предпочтения» ребята узнали о профориентации, своих способностях и о том, как они соотносятся с требованиями аграрных профессий. Практикум «Органолептическая оценка мясопродуктов» познакомил школьников с методами определения качества мяса по органолептическим показателям.
Такие занятия в формате живого общения помогают школьникам осознанно выбрать будущую профессию и узнать о востребованных компетенциях в АПК. Работа агротехнологических классов позволяет ребятам на раннем этапе познакомиться с реальными задачами специалистов сельского хозяйства и рассмотреть возможность трудоустройства в этой отрасли.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.