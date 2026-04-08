11 мая станет выходным днем в России: в чем причина

11 мая станет выходным днём для россиян. Дело в том, что в 2026 году День Победы выпадает на субботу, поэтому праздничный выходной переносят на ближайший рабочий день — понедельник. Об этом сообщила доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Рогалева в беседе с РИА Новости.
При пятидневной рабочей неделе россияне получат в начале мая сразу три выходных подряд. 9 мая будет субботой, поэтому лишний выходной сдвинут на 11 мая. Таким образом, отдых продлится с 9 по 11 мая включительно.
Раньше уже были похожие длинные выходные. Люди отдыхали три дня подряд с 21 по 23 февраля в честь Дня защитника Отечества. Ещё один трёхдневный отдых выпал на период с 7 по 9 марта из-за Международного женского дня.
Однако майские праздники в 2026 году окажутся самыми короткими за последние восемь лет. Причина кроется в очень длинных новогодних каникулах.