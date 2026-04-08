11 мая станет выходным днем в России: в чем причина

11 мая станет выходным днём для россиян. Дело в том, что в 2026 году День Победы выпадает на субботу, поэтому праздничный выходной переносят на ближайший рабочий день — понедельник. Об этом сообщила доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Рогалева в беседе с РИА Новости.