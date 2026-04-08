В Костромской области пройдет региональный этап ярмарки трудоустройства

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» состоится 17 апреля в Костромской области по национальному проекту «Кадры». Об этом сообщили в департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов региона.
На мероприятии более 200 работодателей предложат свыше 3 тыс. вакансий. Для соискателей будут организованы консультации карьерных, кадровых и независимых экспертов. Также состоятся презентации, мастер-классы и тренинги по различным темам, связанным с трудоустройством и карьерным ростом. Кроме того, пройдет профориентационный «Фестиваль профессий».
«Всероссийская ярмарка трудоустройства — центральное кадровое событие года, которое собирает соискателей и работодателей со всей страны, помогает компаниям и сотрудникам встретить друг друга. В 2025 году в Костромской области в ярмарке приняли участие 400 работодателей, представившие более 2500 вакансий. Мероприятия прошли на 25 площадках и привлекли более шести тысяч посетителей», — отметила заместитель директора департамента по труду и социальной защите населения Костромской области Наталия Фетисова.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.