В Костромской области пройдет региональный этап ярмарки трудоустройства

«Всероссийская ярмарка трудоустройства — центральное кадровое событие года, которое собирает соискателей и работодателей со всей страны, помогает компаниям и сотрудникам встретить друг друга. В 2025 году в Костромской области в ярмарке приняли участие 400 работодателей, представившие более 2500 вакансий. Мероприятия прошли на 25 площадках и привлекли более шести тысяч посетителей», — отметила заместитель директора департамента по труду и социальной защите населения Костромской области Наталия Фетисова.