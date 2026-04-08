60 крупных мероприятий приурочат ко Дню Победы в Ростовской области

В Ростовской области к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне приурочат 60 крупных областных мероприятий. План утвердил губернатор Юрий Слюсарь, сообщает пресс-служба главы региона.
60 мероприятий — основа. Гораздо больше событий планируют на местах: готовятся концерты, встречи, уроки мужества, спортивные турниры и состязания. Также состоятся выставки, лекции, кинопоказы, конференции и песенные конкурсы.
На уровне региона пройдет этап всероссийской акции «Окна Победы». Образовательные и культурные учреждения украсят окна своих зданий рисунками, фотографиями, силуэтами памятников и победной символикой. Поучаствовать в этой акции могут все желающие.
Кроме того, будет проводиться патриотическая акция «Дон помнит». В этом году в Ростовской области уже прошли масштабные субботники на мемориалах и воинских захоронениях.
Особое внимание уделят ветеранам, для них проведут торжественные мероприятия в честь Дня Победы. Все ветераны получат поздравительные открытки, а фронтовикам окажут помощь из бюджета области.
Ветеранов, которые не могут выходить из дома по состоянию здоровья, творческие коллективы поздравят прямо во дворах. Задействуют школьников и юнармейцев.
