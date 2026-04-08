В Биробиджане рецидивистка ограбила девушку-курьера на глазах у прохожих

Вместо тысячи рублей гадалка бросила в салон автомобиля «заговоренную» монетку и попыталась скрыться. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В Биробиджане криминальный талант 46-летней местной жительницы столкнулся с бдительностью полиции. Жертвой «магического» ограбления стала 21-летняя студентка, которая подрабатывает курьером в местном кафе. Девушка мирно ждала заказ в своем авто, когда к ней в салон буквально ворвалась «нечистая сила».
Все произошло средь бела дня. Незнакомка бесцеремонно открыла пассажирскую дверь, залезла в бардачок и вытащила оттуда купюру в тысячу рублей. Когда опешившая хозяйка машины потребовала вернуть деньги, грабительница мгновенно переквалифицировалась в экстрасенса.
— Злоумышленница заявила, что на девушке висит страшная «порча», а деньги нужны для проведения ритуала. Чтобы закрепить «эффект», она бросила в салон монету, назвав ее защитой от сглаза, и поспешила скрыться, — рассказали в полиции ЕАО.
Правда, «магия» не помогла преступнице стать невидимой. Полицейские задержали ее по горячим следам. Выяснилось, что задержанная уже имела судимость за точно такие же «фокусы».
Теперь вместо снятия порчи женщине придется отвечать по статье «Грабеж». Расследование уголовного дела продолжается, а курьеру вернули ее честно заработанные деньги — уже без всяких магических обязательств.
