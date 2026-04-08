Итоги АЛРОСА-смены подвели в ИРНИТУ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Иркутском политехе завершилась АЛРОСА-смена, которая стала для школьников из профильного класса настоящим погружением в мир востребованных профессий алмазодобывающей компании.
Комплекс мероприятий 30 марта — 3 апреля организовал Корпоративный университет АЛРОСА при поддержке Управления по работе с абитуриентами ИРНИТУ.
Необходимо подчеркнуть, что стратегический партнер Иркутского политеха, компания АЛРОСА, активно развивает кадровый потенциал и проводит большую профориентационную работу со школьниками, включая организацию АЛРОСА-классов.
В течение недели 33 обучающихся 10 АЛРОСА-классов из Иркутской области посещали лекции, интерактивы и деловые игры. Для ребят были организованы занятия по VR-технологиям в горном деле, пневматике и гидравлике, беспилотным системам, управлении строительной и дорожной техникой, аддитивным технологиям и др. В политеховских лабораториях школьники познакомились с оборудованием, которое используется на предприятиях алмазодобывающей компании.
Главным мероприятием АЛРОСА-смены стало решение большого кейса по северным площадкам — Мирному, Айхалу и Удачному. Именно здесь располагаются основные добывающие кластеры компании, обеспечивающие полный цикл производства, включая работу карьеров и подземных рудников.
Предложенные решения оценивала экспертная группа, в которую, наряду с представителями Корпоративного университета АЛРОСА, вошли начальник Управления по работе с абитуриентами, координатор АЛРОСА-класса Наталия Вострикова, директор Института недропользования Алексей Шевченко и директор Института высоких технологий Евгений Анциферов, дизайнер Управления по работе с абитуриентами Диана Шокарева.
Наталия Вострикова поблагодарила ребят за участие в АЛРОСА-смене:
«Вы очень старались разобраться, что такое горное дело, чем интересна автоматизация технологических процессов и производств. Мы постоянно находимся с вами на связи. В течение следующего учебного года будем готовиться к поступлению в ИРНИТУ, ответим на все ваши вопросы. Спасибо за смену. Вы большие молодцы! Ждем вас в Иркутском политехе».
Как отметил Евгений Анциферов, его воодушевило, как ребята держались на защитах проектов, отстаивали свою точку зрения:
"В 10 классе вы уже умеете по-взрослому аргументировать свое мнение. Радует проработка проектов, в результате чего появились новые идеи.
Даже при ограниченном финансировании вам удавалось придумывать что-то оригинальное. Защищались достойно".
По мнению ведущего специалиста Корпоративного университета АЛРОСА Татьяны Дьяковой, школьники успешно справились с большой задачей — решили кейс, а также сняли интересные ролики о своей работе на смене. А самое главное — многим удалось определиться с будущей профессией.
Первое место заняла команда N2, которая набрала самое большое количество баллов (56). Капитан команды Михаил Стравинский учится в иркутской гимназии N1. Его команда согласно заданию разработала программу мероприятий, чтобы удержать сотрудников на территории северного поселка Айхал и привлечь молодежь к профессиям, востребованным на предприятиях АЛРОСА.
"Мы озвучили четыре идеи, не очень затратные для компании. Первая заключается в создании серии квестов в социальных сетях, чтобы привлечь внимание школьников и первокурсников-студентов. В ходе квестов они могут понять, к чему больше их влечет, к какому виду деятельности в АЛРОСА.
Мы также предложили украсить муралами серые фасады домов в Айхале. Эти яркие картины, созданные художниками, могут сделать типовые дома яркими, приятными для глаз и радовать жителей. Еще одна идея — построить в поселке бани, оборудовать сауны, чтобы сотрудники могли после рабочего дня, проведенного в морозных условиях, отдохнуть, согреться, набраться сил.
Перспективным считаем обмен сотрудниками. Например, чтобы специалист из Айхала смог уехать по обмену на алмазодобывающее предприятие в Мирный или даже Африку.
Спасибо всем организаторам АЛРОСА-смены. Она дала нам уверенность в завтрашнем дне, дала возможность почувствовать себя победителями".
На церемонии закрытия смены участникам вручили подарки и поздравили именинников.
СПРАВКА: В 2022 году в ИРНИТУ был создан корпоративный АЛРОСА-класс, нацеливающий школьников на выбор инженерных профессий в сфере алмазодобычи. Ученики готовятся к ЕГЭ на онлайн-уроках, знакомятся с разными направлениями — от разведки месторождений до огранки алмазов. Проект мотивирует школьников к выбору инженерных профессий, востребованных в алмазодобывающей отрасли.