В Перми прокуратура добилась перерасчёта соцвыплаты инвалиду

Прокуратура Индустриального района Перми помогла местному жителю, который недополучал положенные ему меры социальной поддержки, сообщили в Прокуратуре Пермского края.
Пермяк с инвалидностью обратился за льготой в виде компенсации части расходов на коммунальные услуги. Выяснилось, что ежемесячную выплату ему рассчитывали неверно. Из-за ошибки целых полтора года гражданин получал деньги в пониженном размере.
После вмешательства прокуратуры руководителю учреждения внесли представление. Суммы пересмотрели, а мужчине сделали перерасчёт и доплатили 30 тысяч рублей.
Ранее прокуратура помогла врачам из Кудымкара вернуть спецвыплаты, которые они не получали 2 года.