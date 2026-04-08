Власти Калининграда ищут подрядчика для ремонта улицы Серпуховской за 57 млн рублей

В Калининграде ищут подрядчика для ремонта улицы Серпуховской. На эти цели выделили 56,9 миллиона рублей. Соответствующую информацию опубликовали на сайте госзакупок.
Победителю торгов предстоит капитально отремонтировать улицу Серпуховскую на всём её протяжении — от Портовой до Багратиона. Специалисты приведут в порядок проезжую часть и тротуары.
Подрядчика определят 17 апреля. Работы нужно выполнить в течение 180 дней с даты заключения контракта.
Ранее сообщали, что в Калининграде отремонтируют соседнюю улицу — Полоцкую. Работы выполнит ООО «Мосинжиниринг» за 62,9 миллиона рублей.