В Неманском районе воровка дважды обокрала один и тот же дом

Дом 63-летнего жителя поселка Жилино обчистили дважды: внесли дорогие наручные часы, украшения и деньги. Оказалось, что к преступлениям причастна женщина-селянка, ранее судимая за кражи. Об этом рассказали в пресс-службе областного УМВД.
Дама пришла к дому, чтобы попросить у соседа денег в долг. Мужчины дома не оказалось, а дверь была открыта, чем и воспользовалась злоумышленница. Она забрала часы и наличку, ущерб превысил 41 000 рублей. Позже часы она пожарит другу, а деньги потратит.
В другой день воровка вновь пробралась в тот же дом и похитила два обручальных кольца с бриллиантами за 160 000 рублей. В полиции дама заявила, что одно кольцо она потеряла, а второе сдала в ломбард.
Заведены уголовные дела.