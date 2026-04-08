В Новороссийске обсудят технологическое и инновационное предпринимательство

Конференция по технологическом и инновационному предпринимательству «ПРО. ТЕХ» состоится 17 апреля в городе Новороссийске Краснодарского края. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в городской администрации.
Спикерами конференции станут ведущие отраслевые эксперты и предприниматели, опыт которых подтверждается реальными кейсами. Участники смогут познакомиться с ключевыми технологиями и трендами. Это позволит им внедрить инновации у себя в бизнесе и опередить конкурентов. Также будет возможность наладить связи с крупными компаниями, предложить научные разработки и обсудить перспективные коллаборации.
На мероприятии гости смогут увидеть перспективные стартапы, талантливые команды и узнать, какие технологии готовы к выходу на рынок. Также там будут обсуждаться действующие меры государственной поддержки, инициативы от малых технологических компаний и успешные кейсы развития. Это отличная возможность изучить доступные ресурсы и программы, которые могут помочь в росте и масштабировании бизнеса.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.