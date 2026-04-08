Цены на газ в Европе упали на 18,5 процента после объявления перемирия США и Ирана

В начале торгов в среду, 8 апреля, биржевые цены на газ в Европе снижаются на 18,5 процента и достигли 518,6 доллара за тысячу кубометров. Это происходит после объявления о временном перемирии между США и Ираном.
Майские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшему газовому хабу Европы, расположенному в Нидерландах) стартовали в 9:00 по московскому времени на уровне 518,6 доллара (минус 18,5 процента). К 9:15 мск цена возросла до 529,3 доллара (минус 16,8 процента). Изменение котировок рассчитывается по сравнению с ценой предыдущего торгового дня, которая составила 597,6 доллара за тысячу кубометров, передает РИА Новости.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран договорились о двухнедельном прекращении огня.
Зампреда Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в свою очередь высказал мнение, что властям Израиля не нужно перемирие между США и Ираном. По его словам, Иерусалим может помешать этому процессу.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что проход через Ормузский пролив станет свободным в течение двух недель. Что известно о ситуации вокруг Ирана и США — в материале «Вечерней Москвы».