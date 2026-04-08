Воздух в Алматы станет чище к осени 2026-го

Как сообщили в ведомстве, модернизацию станции планируют завершить к осени 2026 года. ТЭЦ-2, которая раньше работала на угле, переводят на газ. Это должно заметно снизить уровень загрязнения.
Сейчас станция выбрасывает около 37 тыс. тонн вредных веществ в год. Как обещают представители властей, этот показатель снизится сразу на более чем 90% — до примерно 2,7 тыс. тонн. Также уменьшится объем выбросов углекислого газа.
«Это значительно снизит уровень взвешенных частиц и других загрязняющих веществ, вызывающих смог и ухудшающих качество воздуха в городе», — пишут в акимате.
Власти утверждают, что строительство газовой станции идет по графику. Первую очередь планируют закончить к концу июля, вторую — в августе-сентябре. Полностью наладить работу ТЭЦ-2 рассчитывают до 30 сентября.
«Реализация проекта позволит повысить мощность ТЭЦ-2 с 510 МВт до 557 МВт и обеспечить выработку тепловой мощности до 952 Гкал/час», — озвучили в ведомстве.
Ранее Kursiv LifeStyle писал о несостыковках официальных данных «Казгидромет» с независимыми исследованиями. В Almaty Air Initiative показывают совсем другие цифры. В некоторых случаях разница между показателями достигает 27 раз.