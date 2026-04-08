В Крыму задержали агента Киева, которая координировала удар по парому

ФСБ России задержала по подозрению в госизмене россиянку, которую завербовало ГУР МО Украины. Женщина передавала сведения о местах дислокации военных, а также координировала ракетный удар по железнодорожному парому в порту Кавказ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«По данным ФСБ, 25-летняя жительница Симферопольского района Крыма в мессенджере Telegram установила контакт с сотрудником ГУР МО Украины. По заданию куратора она прибыла в район Крымского моста, откуда координировала ракетный удар по грузовому железнодорожному парому в порту Кавказ», — отметили в ведомстве.
Вознаграждение за свои действия она получила в виде перевода в криптокошелек.
