Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму задержали агента Киева, которая координировала удар по парому

ФСБ задержала завербованную украинской разведкой россиянку.

Источник: Комсомольская правда

ФСБ России задержала по подозрению в госизмене россиянку, которую завербовало ГУР МО Украины. Женщина передавала сведения о местах дислокации военных, а также координировала ракетный удар по железнодорожному парому в порту Кавказ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«По данным ФСБ, 25-летняя жительница Симферопольского района Крыма в мессенджере Telegram установила контакт с сотрудником ГУР МО Украины. По заданию куратора она прибыла в район Крымского моста, откуда координировала ракетный удар по грузовому железнодорожному парому в порту Кавказ», — отметили в ведомстве.

Вознаграждение за свои действия она получила в виде перевода в криптокошелек.

Ранее ФСБ России задержала украинского шпиона, которому обещали показать Париж.

Также в Москве сотрудники ФСБ поймали украинского террориста, который должен был взорвать на одной из железнодорожных станций столичного региона.

