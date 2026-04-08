Около 4 тысяч педагогов из ПФО освоят современные методики преподавания

Как отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков, задача текущего года заключается в создании связующего звена между базовой наукой и школьным уроком. По его словам, в вузе стартует не цикл лекций, а проектная работа в лабораториях: учителя физики соберут квадрокоптер, а преподаватели химии проведут современный практикум. Он подчеркнул, что основной акцент делается не на 36 часах теории, а на практических алгоритмах, которые педагоги смогут применять уже сразу после завершения курсов.