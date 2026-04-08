Около 4 тысяч педагогов из ПФО освоят современные методики преподавания математики, физики, химии, биологии и информатики в 2026 году. Обучение стартует 10 апреля в Мининском университете.
Мининский университет второй год подряд реализует программы «Прикладные аспекты преподавания учебного предмета». К участию в программах повышения квалификации привлечены эксперты предметных комиссий ЕГЭ, победители профессиональных конкурсов и индустриальные партнёры. В прошлом году обучение прошло более 4 тысяч человек, 98,7% из них используют полученные материалы в своей работе в школах.
Как отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков, задача текущего года заключается в создании связующего звена между базовой наукой и школьным уроком. По его словам, в вузе стартует не цикл лекций, а проектная работа в лабораториях: учителя физики соберут квадрокоптер, а преподаватели химии проведут современный практикум. Он подчеркнул, что основной акцент делается не на 36 часах теории, а на практических алгоритмах, которые педагоги смогут применять уже сразу после завершения курсов.
В торжественном открытии программы примут участие министр образования региона Михаил Пучков, директор департамента образования Нижнего Новгорода Ирина Борякова, генеральный директор Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей Нижегородской области Александр Аносов, а также ведущие преподаватели вуза и заслуженные учителя-предметники.
В день открытия на площадках Мининского университета состоятся первые пять практикумов по секциям. Учителя химии рассмотрят бережливые технологии и современные лабораторные практики, биологи познакомятся с профориентационными приёмами на уроках, математикам представят особенности подготовки к ОГЭ. Для физиков и информатиков будет организован интерактив по робототехнике и БПЛА.
Также запланирована дискуссионная площадка с представителями педагогических вузов других федеральных округов для обмена опытом.
