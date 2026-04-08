В больнице скорой помощи во Владимире стартовал социальный проект

Социальный проект «Министерство добрых дел» начали реализовывать 3 апреля в больнице скорой медицинской помощи во Владимире. Такие инициативы отвечают задачам национального проекта «Семья», сообщили в управлении массовых коммуникаций администрации губернатора Владимирской области.
«Основная цель проекта, чтобы человек, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, в условиях медицинского стационара не оставался один — ему на помощь приходят наши социальные координаторы. Мы предлагаем услуги персональных помощников, социальных работников, и, если человек не может за собой ухаживать, помогаем в дальнейшем устройстве в наши дома-интернаты на территории области», — подчеркнула министр социальной защиты региона Елена Беряцкене.
«Министерство добрых дел» — новое направление, которое предусматривает взаимодействие соцзащиты и сферы здравоохранения. Во Владимирской области такой проект необходим в том числе и для разгрузки медицинского персонала. В региональном минздраве готовы тиражировать практику на муниципалитеты, если пилотный проект будет успешным.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.