К 65-летию полёта Гагарина в космос на радио Sputnik запустили серию подкастов

К 65-летию полёта Юрия Гагарина в космос радио Sputnik и ON Медиа запустили совместный проект «Первые среди звёзд» — серию из девяти видеоподкастов, каждый из которых посвящён определённому этапу развития отечественной космонавтики: от первых шагов советской программы до подготовки первых космонавтов и технических прорывов.

Источник: Life.ru

Ведущими выступили министр культуры Ольга Любимова, заместитель министра обороны Анна Цивилёва, официальный представитель МИД России Мария Захарова, гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв, президент РАН Геннадий Красников, глава Центра подготовки космонавтов Олег Кононенко, а также командир МКС Сергей Кудь-Сверчков.

«Проект “Первые среди звёзд” — это не только взгляд в прошлое, но и разговор о будущем, которое мы строим все вместе», — подчекнул Дмитрий Киселёв.

Новые выпуски будут выходить ежедневно в течение Недели космоса — с 6 по 12 апреля. Проект доступен в федеральном радиоэфире и соцсетях Радио Sputnik, на портале «Хроники Времени» (холдинг ON Медиа) и на сайте «История.РФ» Российского военно-исторического общества.

Ранее Life.ru представил интерактивный спецпроект «Байконур: взламывая тишину». Его выход приурочен к Неделе космоса — времени, когда внимание миллионов снова приковано к полётам, открытиям и людям, которые делают космос ближе.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

Ольга Любимова: биография министра культуры РФ, экс-корреспондента и театроведа
Нынешний министр культуры Ольга Любимова до назначения на высокий государственный пост занималась журналистикой и киноиндустрией — и то и другое, как отмечали коллеги по цеху, получалось у нее хорошо. Собрали главное о карьере, взглядах и биографии чиновницы.
Читать дальше