Преступный центр с пыточными камерами нашли на границе Таиланда и Камбоджи

На границе Таиланда и Камбоджи обнаружили центр с пыточными камерами. Об этом сообщает Thailand News.
Следователи обнаружили транснациональный преступный центр в глубине приграничной зоны провинции Сурин округе Кап Чоенг. Утверждается, что это преступный город с камерами пыток, больницей, развлекательными заведениями и специально отведенными зонами для обмана жертв по всему миру.
На данный момент объект находится под контролем тайских военных. Следователи обнаружили, что комплекс состоит из более чем 160 зданий. Они разделены на семь зон, каждая из которых выполняла специализированную функцию в рамках преступной организации.
Один из участков представлял собой специализированный центр, предназначенный для мошенничества в США, Европе, Индии и Вьетнаме. Были изъяты доказательства и инструкции по осуществлению ряда мошеннических схем.
Под зданием административного центра чиновники обнаружили 12 подземных камер для изоляции. Эти тесные комнаты были оборудованы пыточными устройствами и постоянно находились под видеонаблюдением.