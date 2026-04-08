Венгрия опубликовала новые данные по делу отмывания денег Украиной: документы подделывались буквально в туалете

В материалах дела есть видеозапись. На ней, по данным NAV, бывший генерал-майор украинской разведки подделывает документы прямо в туалете автозаправочной станции. В это же время его сообщники обсуждают коррупционные платежи. Общий объём груза составил около 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота.