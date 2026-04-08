Венгрия опубликовала новые данные по делу отмывания денег Украиной: документы подделывались буквально в туалете

Национальное налогово-таможенное управление Венгрии (NAV) представило свежие доказательства в уголовном деле о подозрении в отмывании денег, связанном с так называемым украинским «золотым конвоем». По информации ведомства, через территорию страны перевозили крупные суммы наличных украинских денег и золота.
«Следователи обнаружили, что бронированные автомобили перевозили свежеотпечатанные евро и доллары, которые никогда не поступали в обращение, связанные с несколькими банками, включая украинский “Ощадбанк”, а также польскими и гибралтарскими учреждениями», — написал венгерский госсекретарь по международным коммуникациям Золтан Ковач в соцсети X.
В материалах дела есть видеозапись. На ней, по данным NAV, бывший генерал-майор украинской разведки подделывает документы прямо в туалете автозаправочной станции. В это же время его сообщники обсуждают коррупционные платежи. Общий объём груза составил около 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота.
Венгерские власти официально запросили международную помощь в расследовании. Они отвергли все обвинения в противоправных действиях со своей стороны и подчеркнули, что каждое следственное мероприятие было тщательно задокументировано и проведено строго по закону.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о панике Украины после того, как её поймали на незаконной перевозке денег. В качестве примера он привел вызов венгерского посла в украинское внешнеполитическое ведомство.