Более 100 дронов задействуют в борьбе с саранчой в Казахстане в 2026 году

В стране завершена подготовка беспилотной техники к предстоящему сезону защитных мероприятий против саранчовых. По данным Министерства сельского хозяйства, в этом году для точечной химической обработки сельхозугодий планируется задействовать 46 агродронов.
В ведомстве отмечают, что стадные виды саранчи могут быстро распространяться в степной, пустынной и горной местности, а также в поймах рек, где использование наземной техники часто затруднено. В таких условиях беспилотники позволяют быстрее выявлять очаги заселения вредителей, ускоряют мониторинг и увеличивают охват обследуемых территорий.
Перед началом сезона специалисты провели комплексную проверку оборудования. Основное внимание уделили техническому состоянию аппаратов, безопасности полетов, стабильности систем управления и эффективности распыления.
За последний год парк техники РГУ «Методический центр фитосанитарной безопасности и прогнозов», который занимается мониторингом сельхозугодий, заметно увеличился. Если в 2025 году центр использовал 7 дронов, закупленных в конце 2024 года, то в декабре 2025 года дополнительно приобрели еще 50 аппаратов.
Таким образом, в мониторинге будут использовать 57 беспилотников. В Минсельхозе рассчитывают, что расширение технического парка позволит повысить готовность к оперативному сезону и эффективнее реагировать на фитосанитарные риски.
