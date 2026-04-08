В Иланском из горящего частного дома спасли 3 детей и 3 взрослых

Также произошел пожар в многоквартирном жилом доме в Минусинске. В огне сгорели домашние вещи и бытовая техника в однокомнатной квартире на третьем этаже. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Самостоятельно до прибытия пожарных эвакуировались 3 человека. По лестничным маршам звеньями газодымозащитной службы спасено 8 взрослых и 3 малолетних детей. Тушили огонь 5 единиц техники и 13 пожарных. Предварительная причина пожара короткое замыкание в холодильнике.