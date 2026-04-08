В Иланском из горящего частного дома спасли 3 детей и 3 взрослых

В Иланском пожарные спасли из огня в частном жилом доме троих взрослых, двух детей и одного младенца.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Красноярскому краю, площадь возгорания в доме составила 192 кв. метра. На тушении работали 2 единицы техники и 6 человек личного состава. В результате пожара сгорела крыша дома и частично пострадали стены. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в котельной дома.
Также произошел пожар в многоквартирном жилом доме в Минусинске. В огне сгорели домашние вещи и бытовая техника в однокомнатной квартире на третьем этаже. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Самостоятельно до прибытия пожарных эвакуировались 3 человека. По лестничным маршам звеньями газодымозащитной службы спасено 8 взрослых и 3 малолетних детей. Тушили огонь 5 единиц техники и 13 пожарных. Предварительная причина пожара короткое замыкание в холодильнике.
В МЧС напоминают о необходимости следить за состоянием электропроводки, не перегружать электросеть, не оставлять без присмотра включенные электроприборы и использовать исправное электрооборудование. При признаках неисправности электропроводки обратитесь к специалисту, а также установите автономный дымовой пожарный извещатель.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.