Упавший с крыши девятиэтажки школьник остается в крайне тяжелом состоянии

Школьник, упавший с крыши девятиэтажки на улице Ангарской, остается в крайне тяжелом состоянии.

— Мальчик продолжает лечение в реанимации больницы № 7. Его состояние врачи по-прежнему называют крайне тяжелым, — рассказывают в областном комитете здравоохранения.

С крыши высотки 12-летний ребенок упал в понедельник около 17:00. По словам очевидцев, при падении он зацепился за ветки деревьев, что отчасти смягчило его приземление. Тем не менее, в больницу № 7 мальчик попал в тяжелейшем состоянии.

В тот же день жители ближайших домов задались справедливым вопросом — почему ребенок смог свободно выйти на крышу?

— Все произошло по адресу ул. Ангарская, 116. Обычная жилая девятиэтажка в нескольких сотнях метров от основной дороги. В этом доме мальчик не жил, но каким-то образом смог пройти в подъезд и беспрепятственно вылез на крышу. Это, кстати, хороший вопрос к управляющей компании — как так получается, что любой ребенок может запросто влезть на крышу многоквартирного дома? А если бы это был не ребенок, а какой-нибудь диверсант? — рассуждают жители Ангарского. — На место, где его нашли после падения люди, выезжали следователи, осматривали здесь всё, опрашивали свидетелей.

Знакомые с ситуацией волгоградцы предполагают, что на крыше школьник, называвший себя руфером, мог отрабатывать трюки.

Фото из архива V102.ru.