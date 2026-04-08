Прием заявок на V Международный фестиваль «Анимур» открылся в Хабаровске

V Международный фестиваль анимационного кино «Анимур» объявил о начале приема заявок. В этом году организаторы расширяют географию конкурса и приглашают создателей анимационных фильмов и сериалов из других стран. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в юбилейном фестивале не предусмотрен детский смотр.
Участниками могут стать авторы короткометражных анимационных фильмов и сериалов. Важно, чтобы работы были созданы не ранее 1 января 2024 года. К участию приглашаются режиссеры, студии и независимые аниматоры из любой страны.
Заявки принимаются с 8 апреля по 1 июня 2026 года. Работы должны быть завершенными, продолжительность — от одной до 30 минут. Участие в фестивале бесплатное. Российские фильмы должны быть на языке оригинала, английский субтитры по желанию.
Иностранные работы принимаются на английском языке или с английскими субтитрами. Каждый фильм может попасть только в один конкурс по решению дирекции. Проекты, попавшие в конкурсную программу, будут показаны на фестивале.
Работы будут оцениваться в номинациях: «Гран-при», «Специальный приз жюри», «Приз за лучшую режиссуру», «Приз за лучшее художественное решение». Также наградят лучших за анимацию, звуковое освещение, студенческий фильм и сериал. Предусмотрены призы зрительских симпатий и дирекции фестиваля.
«Анимур» для отечественных авторов — возможность поговорить с дальневосточным зрителем на волнующие или вдохновляющие темы средствами анимационного кино, встретиться в конкурсе с авторами стран Азии. Мы хотим показать в этом году как никогда интересную и разнообразную программу", — прокомментировала директор фестиваля Александра Дубовская.
За пять лет «Анимур» прошел путь от экспериментального регионального проекта в мощный индустриальный акселератор для авторов из России и других стран. На фестиваль поступило более 7000 заявок из разных уголков страны, свыше 500 проектов попали в топы и откликнулись в сердцах зрителей. «Анимур» стал своего рода сообществом, объединивший талантливых авторов, независимые коллективы и крупные студии.
Победитель 2024 года — фильм «Пассажир» Хуана Пабло Зарамеллы — после успеха в Хабаровске собрал награды в США, Китае и Аргентине. Чилийская картина «Фриланс» (лауреат третьего фестиваля) была отмечена на TAAF (TokyoAnime Award Festival). «Абдукция» (режиссер Анастасия Бондаренко, студия «Зеленые камнеежки»), отмеченный спецпризом жюри, стал полноценным сериалом на одном из крупнейших российских сервисов.